Weil die Menschen viel weniger pauschal gereist seien, sei das Gewicht von Pauschalreisen im HVPI von allen Komponenten am deutlichsten gesunken. Dies in Kombination mit dem grundsätzlich stark schwankenden Verlauf der Preise von Pauschalreisen und der speziellen Konstruktion des HVPI habe zu einem statistischen Sondereffekt geführt. Durch diesen lasse sich die im Vergleich zur Dezember-Projektion überraschend hohe Januarrate und die Lücke zum nationalen Verbraucherpreisindex (VPI) fast vollständig erklären. Laut dem Bericht dürften sich in den nächsten Monaten durch ähnliche Sondereffekte ebenfalls Abweichungen vom erwarteten Verlauf der Preise ergeben. Im Jahresmittel dürften sich die Sondereffekte aber ausgleichen, sodass die Prognose für die durchschnittliche Inflationsrate im Jahr 2021 davon letztlich unberührt bleibe.



In einigen anderen Ländern des Euroraums kam es im Januar ebenfalls zu einem unerwartet starken Anstieg der Inflationsrate. Auch dort scheint die Überraschung nicht vorwiegend auf generelle Verschiebungen der Konsumstruktur zurückzugehen, sondern auf andere Sondereffekte, wie zum Beispiel geänderte Schlussverkaufsaktivitäten oder höhere Stromkosten. Da Eurostat die aktualisierten HVPI-Gewichte aller Länder für das Jahr 2021 erst am 23. Februar veröffentlicht, unterliegen die Berechnungen zu den Gewichtswirkungen im Euroraum allerdings nach wie vor einer hohen Unsicherheit.



Die Bundesbank-Fachleute plädieren im Monatsbericht deshalb dafür, dass aktuelle Informationen zu Konsumstrukturen in Zukunft von amtlicher Seite zeitnäher zur Verfügung gestellt würden. "Dies wäre für die Identifikation des zugrundeliegenden Inflationstrends außerordentlich hilfreich". Schließlich dürfte auch im kommenden Jahr, nachdem sich die Konsumstrukturen möglicherweise normalisiert haben, mit deutlichen Verschiebungen der HVPI-Gewichte bei einigen Komponenten zu rechnen sein. "Sollten solche Gewichtsanpassungen zu starken Schwankungen der geldpolitisch relevanten HVPI-Vorjahresrate führen, die rein statistischer Natur sind, wäre es wünschenswert, dass die amtliche Seite dies im Vorfeld besser kommuniziert."



Der HVPI wurde in der Europäischen Union entwickelt, um Preisänderungen international zu vergleichen und zu einer Gesamtinflationsrate für Europa und der europäischen Währungsuni-on zusammenfassen zu können. Der HVPI für die Länder der europäischen Währungsunion dient vor allem der Europäischen Zentralbank (EZB) als zentraler Indikator zur Beurteilung der Preisstabilität in der Eurozone. In der mittleren Frist strebt die EZB eine jährlichen HVPI-Teuerungsrate von unter aber nahe 2 Prozent an. Den HVPI für Deutschland errechnet das Statistische Bundesamt.





