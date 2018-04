Ähnlich wie im Vorquartal verzeichneten die privaten Haushalte in Deutschland auch im vierten Quartal Bewertungsgewinne, die das gehaltene Geldvermögen zusätzlich zum transaktionsbedingten Anstieg erhöhten. Dahinter standen unter anderem Kursgewinne bei börsennotierten Aktien und Investmentfondsanteilen. Zusammengenommen führten diese Entwicklungen zu einem Anstieg des Geldvermögens im Berichtsquartal um 78 Mrd. Euro auf 5 857 Mrd. Euro. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte es sich somit um knapp 5,0%.



Über die Außenfinanzierung nahmen die privaten Haushalte Mittel in Höhe von etwa 12 Mrd. Euro auf. Damit setzte die Außenfinanzierung ihren seit Mitte 2013 zu beobachtenden Aufwärtstrend auch im vierten Quartal 2017 fort. Die Mittel wurden dabei überwiegend von inländischen Monetären Finanzinstituten in Form von Wohnungsbaukrediten bereitgestellt. Insgesamt stiegen die Verbindlichkeiten um gut 12 Mrd. Euro oder 0,7% auf 1.727 Mrd. Euro. Da das nominale Bruttoinlandsprodukt im Berichtsquartal stärker wuchs als die Verschuldung, sank die Verschuldungsquote, definiert als Summe der Verbindlichkeiten in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt (gleitende Vierquartalssumme), zum Jahresende leicht auf 52,9 % (53,1 % im Vorjahresquartal). Insgesamt führte dies zusammen mit der Entwicklung des Geldvermögens zu einem Anstieg des Nettogeldvermögens um gut 66 Mrd. Euro auf 4.131 Mrd. Euro zum Ende des Berichtsquartals. Das Nettovermögen erhöhte sich somit um knapp 5,7% gegenüber dem Vorjahr.



Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften: Geldvermögensbildung und Außenfinanzierung erneut gestiegen



Die transaktionsbedingte Geldvermögensbildung der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften legte im vierten Quartal 2017 erneut gegenüber dem Vorquartal zu und betrug etwa 67 Mrd. Euro. Neben dem Aufbau sonstiger Forderungen, worunter auch Handelskredite und Anzahlungen fallen, investierten die diesem Sektor zugerechneten Unternehmen mit gut 23 Mrd. Euro vor allem in Bargeld und Einlagen. In geringerem Umfang flossen Mittel in Aktien und sonstige Anteilsrechte (8 Mrd. Euro). Ebenso erhöhten die nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften ihre gehaltenen Kreditforderungen (6 Mrd. Euro), darunter vor allem solche gegenüber inländischen Unternehmen. Demgegenüber verringerten die nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften ihren Bestand an Schuldverschreibungen per saldo leicht (minus 3 Mrd. Euro).



Die Außenfinanzierung der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften betrug im Berichtsquartal etwa 32 Mrd. Euro und stieg damit erneut gegenüber dem Vorquartal. Gut 23 Mrd. Euro entfielen auf die Kreditfinanzierung. Hierbei flossen den nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften überwiegend Mittel von inländischen Kapitalgebern zu. Die Mittelzuflüsse aus der Emission von Aktien und sonstigen Anteilsrechten sanken gegenüber dem Vorquartal leicht und beliefen sich auf etwa 3 Mrd. Euro. In diesem Segment stellten per saldo ausschließlich inländische Sektoren die entsprechenden Finanzierungsmittel bereit. Einen leicht positiven Finanzierungsbeitrag leisteten zudem Schuldverschreibungen. Ebenso erhöhten die nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften ihre sonstigen Verbindlichkeiten, darunter Handelskredite und Anzahlungen, um knapp 4 Mrd. Euro.



Das Nettogeldvermögen sank unter Berücksichtigung von Bewertungseffekten damit im vierten Quartal um insgesamt etwa 14 Mrd. Euro auf minus 1 820 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal um etwa 6,9%. Die Verschuldungsquote, definiert als Summe von Schuldverschreibungen, Krediten und Pensionsrückstellungen in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt (gleitende Vierquartalssumme), stieg im Jahresverlauf auf 62,7% (61,1% im Vorjahresquartal), da die Verschuldung stärker wuchs als das nominale Bruttoinlandsprodukt.



Aufgrund zwischenzeitlich durchgeführter Revisionen der gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung sowie der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind die Angaben dieser Pressenotiz nicht mit denen früherer Pressenotizen vergleichbar. (13.04.2018/ac/a/m)







