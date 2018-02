Bilanzsumme abermals kräftig ausgeweitet



Die expansive Geldpolitik führte im Jahr 2017 zu einer Ausweitung der Bilanzsumme um mehr als 330 Mrd. Euro. "Die Bilanzsumme erreichte Ende 2017 den neuen Rekordstand von gut 1.700 Mrd. Euro", sagte Carl-Ludwig Thiele, Mitglied des Vorstands und zuständig für Rechnungswesen und Controlling. Die wichtigsten Gründe für die Bilanzausweitung lägen in den geldpolitischen Wertpapierkäufen sowie den Liquiditätszuflüssen aus dem europäischen Ausland.

Auf der Aktivseite verzeichnete der Bestand an Euro-Wertpapieren einen Anstieg um 154 Mrd. Euro auf 512 Mrd. Euro. Die Liquiditätszuflüsse aus dem europäischen Ausland schlugen sich in einer Zunahme der TARGET2-Forderung gegenüber der Europäischen Zentralbank (EZB) um 153 Mrd. Euro auf 907 Mrd. Euro nieder. "Die TARGET2-Forderung gegenüber der EZB hat sich in drei Jahren fast verdoppelt", erklärte Thiele.



Auf der Passivseite stiegen die Verbindlichkeiten aus geldpolitischen Operationen um 198 Mrd. Euro auf 610 Mrd. Euro. Daneben erhöhten sich die Euro-Guthaben der Kreditinstitute und der in- und ausländischen Einleger insbesondere aufgrund der im Juli eingegangenen Mittel für den "Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung" sowie aufgrund der höheren Bestände der ausländischen Zentralbanken um 98 Mrd. Euro auf 321 Mrd. Euro.



Wirtschaftliche Entwicklung eröffnet Aussicht auf geldpolitische Normalisierung



Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und im Euroraum bezeichnete Bundesbankpräsident Weidmann als erfreulich. "Der Aufschwung steht nun überall auf breiten Füßen", sagte er. Die deutsche Wirtschaft sei im vergangenen Jahr saison- und kalenderbereinigt um 2,5 Prozent gewachsen und befinde sich inzwischen in einer Hochkonjunktur. "Für dieses Jahr erwarten wir eine gleichhohe Wachstumsrate", so der Bundesbankpräsident.



Seiner Einschätzung nach bestätigt die gute wirtschaftliche Lage im Euroraum die Überzeugung, dass sich die Inflation dem Inflationsziel von unter, aber nahe 2 Prozent annähern wird. "Aus meiner Sicht ist es wichtig, den geldpolitischen Expansionsgrad allmählich und verlässlich zurückzuführen, sobald die Aussichten für die Preisentwicklung im Euroraum es erlauben", betonte Weidmann. (27.02.2018/ac/a/m)







