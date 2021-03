Die drei wichtigsten deutschen Börsen

Hamburg und Hannover: Wenn man als deutscher Trader in Fonds investieren will, dann sind die Börsen in Hamburg und Hannover sicherlich die erste Adresse. Darüber hinaus findet hier keine Teilausführungen statt.



Die drei wichtigsten US-Börsen

Die absoluten Giganten am Finanzmarkt sind weiterhin die US-Börsen. Immerhin kommt von hier auch die berühmteste Börse überhaupt, die Wallstreet. Gleichzeitig werden in den USA auch die Aktienpapiere der aktuell wertvollsten Unternehmen der Welt gehandelt: Apple, Google, Amazon und Windows. Im Folgenden beschreiben wir die drei wichtigsten US-Börsen genauer.



NYSE: Die NYSE ist "die Börse". Kein anderer Handelsplatz der Welt ist so berühmt wie die Wall Street. Gleichzeitig ist aber auch die Nasdaq ebenfalls die größte Börse der Welt. Darüber hinaus werden hier auch wichtige Indizes für die Performance des gesamten Finanzmarktes wie der Dow-Jones-Index gemessen.

NASDAQ: Die Nasdaq ist inzwischen eine der wichtigsten Börsen der Welt. Aufgrund der geringeren finanziellen Anforderungen war diese Börse jahrelang die erste Anlaufstelle für Konzerne aus dem Technologiesektor. Und genau diese Konzerne sind jetzt einige der wertvollsten Unternehmen der Welt. Dazu gehören zum Beispiel Tesla, Google, Amazon, Microsoft und Nvidia.



CME: Auch die Chicago Mercantile Exchange gehört zu den größten und ältesten Börsen der Welt. Hier wird im Vergleich zu New York mit weniger Aktien, dafür aber mit viel mehr Futures und Optionen gehandelt.



Welche Börsen performen besser: USA oder Deutschland?

Nachdem wir die verschiedenen Aktien jetzt etwas genauer vorgestellt haben, wird eine Sache schnell offensichtlich: Die Wahl der Börse hängt vor allem vom gewünschten Finanzprodukt ab. Denn Aktien von Google, Microsoft und Co wird man nur an den US-Börsen finden.



Allerdings ist der Handel vor allem an den beiden Börsen-Giganten NYSE und NASDAQ mit vielen Hürden verbunden. Und längst nicht alle deutschen Broker bieten einen Handel an diesen Börsen an. Das liegt vor allem an den hohen Gebühren, die hier fällig werden, denn sogar an der größten deutschen Börse, der Frankfurter XETRA sind die anfallenden Kosten vergleichsweise gering.



Ganz davon abgesehen sind die Aktien an diesen Börsen im Schnitt natürlich viel teurer als vergleichbare deutsche Wertpapiere. Denn die Wertpapiere im Dow-Jones oder die Aktien von Apple und Amazon sind die teuersten Produkte überhaupt. Gerade für Kleinanleger ist eine finanzielle Streuung hier viel schwieriger als an den deutschen Börsen.



Auf der anderen Seite sind die US-Börsen deutlich besser beim Thema Schnelligkeit und Kontinuität aufgestellt. An den deutschen Börsen sind die täglichen Umsätze natürlich viel niedriger als an den US-Handelsplätzen. Dadurch kann es nicht nur schnell zu Teilausführungen kommen, die aufgegeben Order kann also auch schnell viel teurer werden als gedacht.



Deutsche und internationale Handelsplätze haben also ihre Vor- und Nachteile. Im Endeffekt muss man selbst entscheiden, welche Börse für die eigenen Ansprüche besser geeignet ist. So oder so ist es für den eigenen Erfolg aber entscheidend, dass man den richtigen Partner an der Seite hat. Für die Auswahl des Brokers oder jeweiligen Aktien-Deposit sollte man sich also im Voraus genügend Zeit nehmen. (17.03.2021/ac/a/m)









