Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

112,50 EUR -0,88% (02.08.2018, 12:04)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (02.08.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG schwimmt weiter auf Erfolgswelle - AktienanalyseDie Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) schwimmt weiter auf einer Erfolgswelle, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um zehn Prozent auf 687 Mio. Euro sei der Gewinn im zweiten Quartal um fast 20 Prozent auf 210 Mio. Euro geklettert. Finanzvorstand Gregor Pottmeyer habe sich hochzufrieden gezeigt: Man befinde sich damit "voll im Rahmen der Prognose von mindestens zehn Prozent Ergebniswachstum für das Gesamtjahr".Anleger hätten unterdessen recht unaufgeregt reagiert. Zum einen hätten Analysten noch einen Tick mehr erwartet. Zum anderen habe die Aktie seit Jahresbeginn bereits um mehr als 17 Prozent zugelegt. Zum Vergleich: Der DAX notiert im gleichen Zeitraum rund 1,4 Prozent im Minus, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 30/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:112,70 EUR -0,75% (02.08.2018, 11:48)