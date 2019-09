ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (04.09.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Börsenbetreibers Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) charttechnisch unter die Lupe.Die Deutsche Börse AG-Aktie zähle aktuell zu einer überschaubaren Anzahl DAX-Titel, die sich - gemessen an den objektiven Kriterien des "HSBC Trendkompasses" - in einem stabilen Haussetrend befinden würden. Von der charttechnischen Seite komme der Sprung über den alten Rekordstand von Ende 2007 bei 135,75 EUR hinzu. Der Spurt auf ein neues Allzeithoch sorge für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Neben der hohen relativen Stärke würden auch die Trendfolger MACD und Aroon für einen validen Ausbruch auf der Oberseite sprechen. Im "uncharted territory" jenseits der alten Rekordmarke definiere die 261,8%-Fibonacci-Projektion der Verschnaufpause von Juli bis Dezember vergangenen Jahres (151,49 EUR) das nächste Anlaufziel. Knapp darüber verlaufe aktuell die Parallele zum Aufwärtstrend seit Ende 2016 (akt. bei 154,68 EUR). Als strategische Absicherung auf der Unterseite biete sich das alte Rekordhoch vom Juli 2017 bei 121,15 EUR an. Im Zusammenspiel mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 119,92 EUR) entstehe hier eine markante Unterstützungszone, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:137,20 EUR 0,00% (03.09.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:138,00 EUR +0,18% (04.09.2019, 08:32)