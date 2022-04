Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (25.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Börse könne im nachbörslichen Handel deutlich zulegen. Denn der Konzern habe darüber informiert, dass die Geschäfte im laufenden Jahr besser laufen würden, als bislang erwartet worden sei, weswegen der Vorstand nun mit einem höheren Gesamtjahresumsatz rechne. So habe das Unternehmen auf der Homepage mitgeteilt:"Die Nettoerlöse stiegen im ersten Quartal 2022 maßgeblich aufgrund der höheren Handelsaktivität um 24 Prozent auf 1.061,6 Mio. Euro.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich auf 687,4 Mio. Euro, ein Anstieg um 32 Prozent.Der den Anteilseignern der Deutsche Börse AG zuzurechnende Periodenüberschuss lag bei 420,8 Mio. Euro und damit 33 Prozent über dem Vorjahresquartal. Das Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokationseffekten belief sich auf 2,40 Euro, was einem Anstieg von 33 Prozent entspricht.Operativ laufe es für die Deutsche Börse weiterhin rund. Zudem seien die Aussichten für den DAX-Konzern nach wie vor gut.Die Deutsche Börse AG-Aktie bleibt auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Thorsten Küfner. Der Stopp sollte bei 130 Euro belassen werden. (Analyse vom 25.04.2022)Mit Material von dpa-AFX