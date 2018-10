Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

111,65 EUR +2,15% (31.10.2018, 11:10)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

111,75 EUR +1,27% (31.10.2018, 11:21)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (31.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Börsenbetreibers Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) zum Kauf.Während der DAX im laufenden Jahr bei der Performance keinen Blumentopf gewinne, strahle die Aktie der Deutschen Börse. Statt 13 Prozent minus stehe dort 13 Prozent plus zu Buche. Die jüngsten Quartalszahlen würden Hoffnung machen, dass der Trend weitergehe.Gestern nach Börsenschluss habe die Deutsche Börse die Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Bei den Nettoerlösen im operativen Geschäft seien mit 651 Millionen Euro 13 Prozent mehr eingenommen worden. Der Nettogewinn nach Sondereffekten habe sich auf 225 Millionen Euro belaufen und somit zehn Prozent höher als im Vorjahresquartal gelegen. Finanzvorstand Gregor Pottmeyer habe gesagt: "Maßgeblich hierfür waren deutliches strukturelles Wachstum und positive zyklische Effekte. In Verbindung mit einem starken Auftakt des vierten Quartals sind wir damit auf einem sehr guten Weg, unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erfüllen."Die Prognose für das Gesamtjahr sehe ein Wachstum bei den Erlösen um fünf Prozent und bei den Gewinnen von mindestens zehn Prozent vor. Sie sei bestätigt worden. Die Deutsche Börse profitiere von der gestiegenen Volatilität an den Märkten und dem damit einhergehenden Absicherungsbedarf durch Derivate. Zudem spiele der Brexit dem Börsenbetreiber in die Karten, da aus regulatorischen Gründen ein Teil des Euro-Clearings von London nach Frankfurt verlegt werden dürfte. Ebenfalls positiv seien die höheren Zinsen in den USA für den Konzern."Der Aktionär" ist von der Deutsche Börse AG-Aktie überzeugt und rät zum Kauf, so Fabian Strebin in einer aktuellen Aktienanalyse. Es sei ein Kursziel von 140 Euro und ein Stopp von 95,00 Euro ausgegeben worden. (Analyse vom 31.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: