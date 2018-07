Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (26.07.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) von 115 Euro auf 120 Euro.Sowohl das bereinigte EBITDA mit 425,5 (Vj.: 379,5) Mio. Euro als auch das bereinigte Nettoergebnis mit 261,9 (Vj.: 232,8) Mio. Euro hätten in Q2/2018 im Rahmen der Analystenprognosen gelegen (426,4 Mio. Euro bzw. 262,5 Mio. Euro). Jedoch seien die berichteten Ausweise (u.a. berichtetes EBITDA: 371,2 (Vj.: 353,8; Analystenerwartung: 409,8) Mio. Euro) aufgrund höher als von Rießelmann prognostizierter operativer Kosten hinter seinen Prognosen zurückgeblieben. Der Ausblick für 2018 sei bestätigt worden. Wie erwartet habe sich die hohe Wachstumsdynamik des Q1 bedingt durch eine etwas niedrigere Volatilität abgeschwächt. Die strukturellen Wachstumschancen des Börsenbetreibers seien aber unverändert intakt. Kurzfristige Risiken sehe der Analyst in Bezug auf die Aktienmarktvolatilität und die Unsicherheiten hinsichtlich der Zinsentwicklung in Europa.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bekräftigt seine Halteempfehlung für die Deutsche Börse AG-Aktie (YTD: +20%). (Analyse vom 26.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:114,85 EUR -0,82% (26.07.2018, 17:35)