Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

125,75 EUR -0,47% (02.11.2020, 15:42)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

126,15 EUR -1,06% (02.11.2020, 15:54)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (02.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Das Q3-Zahlenwerk habe größtenteils im Rahmen des Marktkonsenses, jedoch leicht unter den Analystenerwartungen gelegen. Auf Segmentebene hätten sowohl Xetra als auch IFS deutliche Ergebnisanstiege verzeichnen können, seien jedoch nicht in der Lage gewesen, die Ergebnisrückgänge der anderen Segmente zu kompensieren. Besonders die Hauptsegmente Eurex und Clearstream hätten deutliche Ergebnisrückgänge verzeichnet. Im Rahmen des Quartalsberichts habe Deutsche Börse AG weitere getätigte Übernahmeaktivitäten bekannt gegeben und auch den Abschluss der Übernahme der Handelsplattform der UBS gemeldet, welche bereits Anfang dieses Jahres angekündigt worden sei.Aus Sicht des Analysten sei die aktuelle volatile Marktlage ambivalent für das Unternehmen, da einige Segmente von den starken Marktschwankungen profitieren würden, während andere Segmente eher in Mittleidenschaft gezogen würden. Dennoch sehe Lennertz die Aktie weiterhin als interessanten Dividendentitel sowie, unter Berücksichtigung der zuletzt deutlichen, aus seiner Sicht unbegründeten, Kursrückgänge (3M absolut: -18,3 Pp; 3M rel. ggü. Stoxx Europe 600 Financial Services: -12,4 Pp) als Kauf-Kandidaten.Der Analyst reduziere teilweise seine Prognosen (u.a. EPS 2020e: 5,96 (alt: 6,80) Euro; DPS: 2020e: unverändert 3,10 Euro); EPS 2021e: 6,33 (alt: 7,38) Euro; DPS 2021e: unverändert 3,30 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: