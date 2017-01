Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (03.01.2017/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Deutsche Börse AG ("DBAG") (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) hat eine Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht:Bezugnehmend auf die Veröffentlichung der Deutsche Börse AG ("DBAG") vom 28. September 2016, dass die London Stock Exchange Group plc ("LSEG") und die LCH.Clearnet Group Limited ("LCH Group") den Verkauf von LCH.Clearnet SA untersuchen, um proaktiv fusionskontrollrechtliche Bedenken zu adressieren, die von der Europäischen Kommission in Bezug auf bestimmte Geschäftsbereiche erhoben wurden, sowie auf die nachfolgende Mitteilung, dass LSEG und LCH Group diesbezüglich in exklusive Verhandlungen mit Euronext N.V. ("Euronext") eingetreten sind, haben LSEG und LCH Group heute bestätigt, dass sie ein unwiderrufliches Barangebot der Euronext erhalten haben, LCH.Clearnet SA zu kaufen ("Verkaufsoption").LSEG und LCH Group haben ferner bestätigt, dass die Bedingungen, zu denen eine Transaktion bei Ausübung der Verkaufsoption stattfinden würde, mit Euronext vereinbart worden sind. Dies schließt den Kaufpreis von EUR 510 Millionen in bar (vorbehaltlich marktüblicher Anpassungen) ein.Eine Veräußerung der LCH.Clearnet SA wäre bedingt auf die Prüfung und Zustimmung durch die Europäische Kommission im Zusammenhang mit dem empfohlenen Zusammenschluss von DBAG und LSEG (der "Zusammenschluss"), den Abschluss des Konsultationsverfahrens mit dem Betriebsrat der LCH.Clearnet SA, die Hauptversammlungszustimmung der Euronext und den Eintritt weiterer üblicher Bedingungen, einschließlich relevanter regulatorischer Zustimmungen. Zudem wäre der erfolgreiche Vollzug des Zusammenschlusses Voraussetzung für die Transaktion.Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:76,98 EUR +0,73% (02.01.2017, 17:35)