Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

128,00 EUR -1,50% (29.10.2020, 12:54)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

127,75 EUR -1,28% (29.10.2020, 13:02)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (29.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Börse AG-Aktie (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Der deutsche Börsenbetreiber habe gestern nach Handelsschluss die Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Da sich die Börsen im Sommer eher weniger schwankungsanfällig gezeigt hätten, sei das Geschäft zurückgegangen. Wegen der ruhigeren Lage an den Finanzmärkten und den anhaltend niedrigen Zinsen habe die Deutsche Börse AG weniger umgesetzt und verdient. Die Erlöse seien etwas stärker zurückgegangen als Analysten erwartet hätten.Seit dem Rekordhoch im Juli bei etwas mehr als 170 Euro habe die Deutsche Börse AG-Aktie fast ein Viertel auf 130 Euro verloren. Nach den Zahlen würden die Anleger jetzt auf den 18. November verschobenen Investorentag blicken. Auf diesem wolle der seit fast drei Jahren amtierende Konzernchef Theodor Weimer sagen, wie er sich die mittelfristige Zukunft des Börsenbetreibers vorstelle. Dabei würden auch Aussagen zu möglichen weiteren Übernahmen erwartet - zuletzt habe die Deutsche Börse AG eher kleinere Fische an Land gezogen und sei bei größeren Transaktionen nicht zum Zug gekommen.Aktuell sollten Anleger nicht ins fallende Messer greifen. Der Kurs der Deutsche Börse AG-Aktie sei zuletzt stark zurückgekommen und versuche derzeit eine Stabilisierung um die Unterstützungszone bei 130 Euro. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 120 Euro beachten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: