Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

127,55 EUR +0,59% (24.06.2019, 12:01)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

127,45 EUR +1,07% (24.06.2019, 12:05)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (24.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF).Mit der Vertragsunterzeichnung zwischen der Deutschen Börse AG und Microsoft sei ein wichtiger Schritt in Richtung Cloud-Nutzung geschehen. Künftig werde die Deutsche Börse AG u.a. die Cloud-Plattform Azure sowie Office 365 einsetzen und somit einen großen Teil der Dienstleistungen auslagern, die Finanzinstitute normalerweise selbst erbringen würden und zum Kerngeschäft gehören würden. Durch die Nutzung von Microsofts Cloud-Plattform erhoffe man sich agilere Handlungsmöglichkeiten, höhere Qualität und Kosteneinsparungen.Im osteuropäischen Markt habe die Deutsche Börse AG den polnischen Strommarktbetreiber TGE und die rumänische Strom- und Gasbörse OPCOM für ihre Handelsplattform M7 gewinnen können. Mit diesem Schritt unterstütze die Deutsche Börse AG die beiden Unternehmen bei ihrem Anschluss an den europaweiten Intraday-Strommarkt XBID, sowie den direkten Zugang zum XBID-Handelssystem.Die Q1-Zahlen hätten leicht über den Marktprognosen gelegen, das bereinigte Nettoergebnis habe bei 275,2 (Vj.: 249,0) Mio. Euro gelegen, das EBIT sei um 6% auf 397,8 ( Vj.: 376,3) Mio. Euro geklettert und das EPS habe einen Wert von 1,50 (Vj.: 1,34) Euro erreicht. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen (Handelskonflikt USA mit China, mögliche Abkehr der US-Notenbank (FED) von weiteren Zinserhöhungen, unverändert lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), Unsicherheiten rund um den Brexit) solle sich das strukturelle Nettoerlöswachstum wieder auf min. 5% y/y belaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: