ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (05.11.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG: Kursanstieg im steigenden Dreiecksmuster - AktiennewsDie Aktie der Deutschen Börse (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) notiert am Freitagvormittag 0,10% höher bei 148,90 Euro und hat sich in dieser Woche dem Widerstand bei 152,40 Euro genähert, so die Experten von XTB.Seit knapp einem Jahr sei eine Aufwärtstrendstruktur aus höheren Hochs und höheren Tiefs zu beobachten, doch das entscheidende Hoch bei 152,40 Euro, mit dem im September 2020 der übergeordnete Abwärtsimpuls begonnen habe, sei noch nicht durchbrochen worden. Einen ersten Test habe es im August gegeben. Ein Ausbruch könnte mehr Dynamik reinbringen und zu einer stärkeren Aufwärtsbewegung in Richtung Allzeithoch führen. Der Kursanstieg dieser Woche und die mittelfristige Aufwärtstendenz hätten die Chancen auf einen Ausbruch verbessert.Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:147,55 EUR -1,11% (05.11.2021, 11:53)Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:147,75 EUR -1,17% (05.11.2021, 11:44)