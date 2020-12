Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (04.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Deutsche Börse AG-Aktie (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) weiter zugreifen.Bei der Deutschen Börse sei von einer Jahresendrally wenig zu spüren, allerdings könnten die kommenden Tage eine charttechnische Entscheidung herbeiführen. Positiv stimme auch ein optimistischer Analystenkommentar sowie die Kassamarktzahlen vom November.Das Analysehaus Independent Research habe das Kursziel für die Deutsche Börse von 150 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Die Übernahme von 80 Prozent an ISS zeige das Interesse des Börsenbetreibers an Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit und ESG, so Analyst Jan Lennertz. Das neue Ziel resultiere aus den angepassten Schätzungen. Damit liege Lennertz etwas über dem Analystenkonsens, der auf Sicht von zwölf Monaten ein durchschnittliches Kursziel von 155,23 Euro ausgegeben habe. Insgesamt würden 14 der Experten zum Kauf raten, 13 würden dabeibleiben. Von der Aktie trennen würde sich aktuell niemand.Am Kassamarkt sei der Umsatz im November deutlich angestiegen, im Xetra-Handel von 113 Milliarden im Vorjahresmonat auf nun 151 Milliarden Euro. An der Börse Frankfurt habe sich der Erlös auf rund 5,6 Milliarden verdoppelt, bei Tradegate habe es mit 30,6 Milliarden Euro fast eine Verdreifachung gegeben.Operativ laufe es also wieder besser nach der Sommerflaute, die Rally an den Märkten treibe auch die Umsätze beim Marktbetreiber Deutsche Börse. Früher oder später sollte sich das in steigenden Kursen widerspiegeln. Aktuell stehe noch immer der Bruch des Sommer-Abwärtstrends bei 139,12 Euro im Fokus. Danach lauere gleich der Widerstand bei 143,00 Euro. Die 200-Tage-Linie verlaufe hingegen erst bei 145,70 Euro.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link