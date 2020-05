Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

140,00 EUR -1,23% (04.05.2020, 14:44)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

140,30 EUR -0,64% (04.05.2020, 14:56)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (04.05.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF).Im Auftaktquartal 2020 habe die Deutsche Börse Nettoerlöse in Höhe von EUR 915 Mio. erzielt, was einem Wachstum von 27% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspreche. Hierbei unterscheide das Unternehmen zwischen einem strukturellen Wachstum, das die Nettoerlöse um 8% (zusätzlich +3% aus Konsolidierungseffekten) habe zulegen lassen, und einem zyklischen Wachstum, das für die Erlöse im ersten Quartal 2020 eine dynamische Rolle (+16%) gespielt habe. Die Nettozinserträge aus dem Bankgeschäft hätten auf EUR 68 Mio. gegenüber einem Vorjahreswert von EUR 62 Mio. gesteigert werden können.Die Deutsche Börse habe dank des außergewöhnlichen Umfelds im Zusammenhang mit der Corona-Krise einen dynamischen Start in das Geschäftsjahr 2020 verzeichnet. Allerdings rechne das Management im weiteren Jahresverlauf mit zyklischem Gegenwind, weswegen der Vorstand die Managementprognose für 2020 nicht erhöht habe. Der Dividendenvorschlag von EUR 2,90 je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 sei bestätigt worden und solle auf der virtuellen Hauptversammlung am 19. Mai 2020 zur Abstimmung vorgelegt werden.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bleibt bei dem Votum "halten" für die Deutsche Börse AG-Aktie. Das Kursziel sei von EUR 150,10 auf EUR 140,00 gesenkt worden. (Analyse vom 04.05.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Deutsche Börse AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: