Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

136,40 EUR -0,58% (03.09.2019, 09:44)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

136,30 EUR -0,73% (03.09.2019, 10:00)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (03.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Börsenbetreibers Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Gestern Nacht habe der Index-Anbieter Stoxx Ltd. Änderungen in den europäischen Indices EURO STOXX 50 und STOXX 50 auf Basis der Schlusskurse bekannt gegeben. Beim großen Stühlerücken hätten auch zwei DAX-Werte zur Disposition gestanden. Doch nur einer könne sich freuen. Die Deutsche Börse AG rücke in den Leitindex der Eurozone auf, den EURO STOXX 50. Das habe der Index-Anbieter Stoxx Ltd., einer Tochter der Deutschen Börse AG, am Montagabend erklärt. Der Kurs der Deutschen Börse AG sei bereits in den Tagen zuvor angestiegen und habe am Montag bei 137,50 Euro ein neues Rekordhoch markiert. Am Dienstagmorgen rutsche der DAX-Wert aber leicht auf 136,30 Euro ab.Aus dem EURO STOXX 50 abgestiegen sei wie erwartet Unibail-Rodamco-Westfield. Wirksam würden die Beschlüsse am Montag, 23. September, zum Handelsstart. adidas habe unterdessen den Sprung in den STOXX 50 verpasst."Der Aktionär" sehe für die Deutsche Börse AG mit einem Kursziel von 150 Euro noch ca. 10% Luft nach oben. Gewinne laufen lassen, rät Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: