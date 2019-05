Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (13.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Börsenbetreibers Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Theodor Weimer seo seit Anfang 2018 CEO des deutschen Börsenbetreibers. Nach der gescheiterten Fusion mit der London Stock Exchange habe das vergangene Jahr ganz im Zeichen der Stabilisierung gestanden. Weimer habe jedoch mehrfach klar gemacht, dass er auch über Zukäufe wachsen wolle. Im April habe er für 850 Mio. Euro Axioma gekauft, um das Indexgeschäft zu stärken. Zudem verhandele er mit dem Finanzkonzern Refinitiv über den Kauf der Devisenhandelsplattform FXall.Weimer fahre genau die richtige Strategie für die Deutsche Börse AG. Mut machen würden auch die positiven Zahlen für das erste Quartal. Am vergangenen Dienstag habe der Kurs bei 122,10 Euro ein neues Jahreshoch erreicht. Das konnte zunächst allerdings nicht gehalten werden. Jetzt sei die Notierung wieder unter den massiven Widerstand bei 120 Euro gerutscht. Hier lägen zwei Verlaufshochs aus dem Juli und September vergangen Jahres. Der kurzfristige Aufwärtstrend sei aber noch intakt. "Der Aktionär" traue der Deutsche Börse AG-Aktie noch einiges zu und habe ein Kursziel von 140 Euro ausgegeben, so Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.05.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:118,05 EUR -0,17% (13.05.2019, 14:37)