Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

88,949 EUR +0,11% (31.10.2017, 09:09)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme. (31.10.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Nach dem Rücktritt von Vorstandschef Carsten Kengeter und enttäuschenden Q3-Quartalszahlen am vergangenen Donnerstag bleibe das Papier des Börsenbetreibers unter Druck. Weder die schnelle Suche nach einem neuen Chef, noch ein positiver Analystenkommentar seitens der Deutschen Bank würden zu Wochenbeginn Erleichterung bringen.Für den AKTIONÄR ist die Aktie der Deutschen Börse AG derzeit eine Halteempfehlung. Engagierte Anleger sollten den Stoppkurs bei 74 Euro beachten. Neueinsteiger sollten vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.10.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:88,68 EUR -1,50% (30.10.2017, 17:35)