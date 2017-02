Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

79,409 EUR -2,93% (27.02.2017, 14:58)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (27.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Börsenbetreibers Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF).Der geplante Zusammenschluss der Deutschen Börse AG mit der London Stock Exchange (LSE) zu einer "europäischen Superbörse" stehe vor dem Aus. Dass die Fusion wohl auch im fünften Anlauf scheitere, solle in erster Linie an einer Forderung der EU-Kommission liegen. Konkret habe die EU-Kommission von der LSE den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der italienischen Handelsplattform MTS gefordert. Zwar sei die Sparte relativ klein und kein wesentlicher Ertragsbringer LSE, das Italien-Geschäft sei jedoch sehr wichtig für den Konzern.Mehrere Versuche, die beiden Börsenbetreiber zu fusionieren, seien in der Vergangenheit gescheitert. Vor allem wegen hoher regulatorischer Hürden hätten Analysten die Erfolgswahrscheinlichkeit zuletzt auf weniger als 50 Prozent beziffert. Dennoch gehe es für die Aktie der beiden Börsenbetreiber heute teils deutlich gen Süden.Auch wenn die Fusion nun platzen sollte, sei die Deutsche Börse AG gut aufgestellt. Neben steigenden Zinsen dürfte der Börsenbetreiber auch vom höheren Handelsvolumen im Zusammenhang mit den Wahlen in vielen europäischen Ländern profitieren.Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:79,38 EUR -2,76% (27.02.2017, 14:50)