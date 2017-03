Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

80,045 EUR -1,35% (22.03.2017, 13:34)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (22.03.2017/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF).Die endgültigen Q4-Zahlen hätten den zuvor veröffentlichten Eckdaten entsprochen. Die Deutsche Börse rechne für 2017 weiterhin mit einem Anstieg der Nettoerlöse von 5% bis 10% (2016: +8%) y/y und mit einem Anstieg des Nettoergebnisses (ohne Sondereffekte) um 10% bis 15% (2016: +14%) y/y. Innerhalb des Analysten-Prognosezeitraums dürfte sie neben regulatorischen Änderungen von einer höheren Volatilität an den Kapitalmärkten sowie von steigenden US-Zinsen profitieren. Diese Entwicklungen sollten sich vor allem in den Segmenten Eurex und Clearstream widerspiegeln.Nachdem die LSE am 26. Februar mitgeteilt habe, dass der Forderung der Europäischen Kommission, die Mehrheitsbeteiligung an der italienischen Handelsplattform MTS zu verkaufen, nicht gefolgt werde, halte der Analyst ein Zustandekommen der geplanten Fusion für unwahrscheinlich. Sollte die Kommission eine Genehmigung verweigern, bestehe für die Deutsche Börse jedoch auch auf Stand-Alone-Basis ausreichend Wachstumspotenzial.Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:80,04 EUR -1,20% (22.03.2017, 13:41)