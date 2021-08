Xetra-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Beteiligungs AG:



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. (09.08.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN).Die Gesellschaft habe am Freitag den Neunmonatsbericht 2020/21 veröffentlicht und habe damit die Anhebung der Gesamtjahresprognose vom 22. Juli untermauern können. Die Zahlen der ersten neun Monate seien sehr gut ausgefallen und hätten im Jahresvergleich deutlich gesteigert werden können. Im Geschäftsbereich Private Equity Investments habe der Nettovermögenswert seit Jahresende 2019/20 um nahezu 50% bzw. im vergangenen Quartal um nahezu 35% ausgebaut werden können. Hierin inbegriffen seien zum einen die Erlöse aus der im Mai erfolgte Bezugsrechtskapitalerhöhung von rund 100 Mio. Euro sowie nahezu 60 Mio. Euro aus dem operativen Geschäft. Der Nettovermögenswert je Aktie habe sich unter Berücksichtigung der Kapitalerhöhung im dritten Quartal von 30,90 Euro auf 33,12 Euro deutlich verbessert. Im Segment Fondsberatung hätten in den ersten neun Monaten Erträge von rund 33 Mio. Euro erzielt werden können, was zu einem Ergebnis von nahezu 14 Mio. Euro geführt habe, welches sich zum Vorjahreswert von 6,6 Mio. Euro somit mehr als verdoppelt habe. Alles in allem habe das Konzernergebnis somit bei 132 Mio. Euro bzw. 7,89 Euro je Aktie (9M 2019/20: -25 Mio. Euro bzw. -1,58 Euro) gelegen. Mit dem guten Ergebnis der ersten drei Quartale habe das Unternehmen die jüngst angehobene Guidance erneut bekräftig. Die Analysten von SRC Research könnten sich zudem gut vorstellen, dass eine Dividendenausschüttung über dem ursprünglich für das laufende Geschäftsjahr vorgesehenen Bereich von 1,00 Euro bis 1,20 Euro im Rahmen des Möglichen sei und würden ihre Schätzung von bisher 1,10 Euro auf nunmehr 1,30 Euro je Aktie erhöhen.Für den restlichen Jahresverlauf würden sie noch von weiteren lukrativen Transaktionen ausgehen, die das Ergebnis und die langfristige Entwicklung der Gesellschaft weiter vorantreiben würden. Hier könnten sie sich auch weitere Investitionen in Norditalien gut vorstellen, nachdem der Markteintritt bereits vor rund einem Jahr gelungen sei. Der finanzielle Spielraum für weitere Transaktionen sei jedenfalls nach der Kapitalerhöhung und den kommenden Mittelzuflüssen aus der blikk-Veräußerung eindeutig gegeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Beteiligungs AG-Aktie: