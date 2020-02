Börsenplätze Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

40,15 EUR +1,13% (11.02.2020, 14:36)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

40,10 EUR -0,12% (11.02.2020, 15:32)



ISIN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DE000A1TNUT7



WKN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

A1TNUT



Ticker-Symbol Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DBAN



Kurzprofil Deutsche Beteiligungs AG:



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. (11.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) weiterhin zu akkumulieren.Das Unternehmen habe gestern den Bericht zum ersten Quartal 2019/2020 veröffentlicht. Die Zahlen hätten alles in allem im Rahmen der Analystenerwartung gelegen. Die vom Unternehmen neu aufgelegten wesentlichen Kenngrößen der wirtschaftlichen Ziele, der Nettovermögenswert und das Ergebnis aus der Fondberatung, hätten sich wie vom Unternehmen erwartet entwickelt. Der Nettovermögenswert habe sich leicht von 472 Mio. Euro auf 465 Mio. Euro verringert, was einem Wert von 30,91 Euro je Aktie entspreche. Das Ergebnis aus der Fondberatung sei hingegen auf Vorsteuerniveau von 1,5 Mio. Euro im Vorjahr auf 1,7 Mio. Euro im ersten Quartal 2019/20 gestiegen. Einen deutlicheren Anstieg im Ergebnis der Fondsberatung würden die Analysten ab dem 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres erwarten, ab welchem die ersten Erträge aus dem neuen DBAG Fund VIII erwirtschaftet werden sollten. Das Vorsteuerergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft habe nach dem ersten Quartal bei -1,9 Mio. Euro gelegen (1Q 2018/19: -22,9 Mio. Euro). Das Nettoergebnis auf Konzernebene habe alles in allem -200 Tsd. Euro betragen.Das Portfolio umfasse am Stichtag 28 Unternehmensbeteiligungen und habe einen Wert von über 406 Mio. Euro. Dies entspreche dem 1,2-Fachen der ursprünglichen Anschaffungskosten, was auf ein sehr junges Portfolio mit noch erheblichem Entwicklungspotenzial hinweise. Im ersten Quartal habe das Unternehmen zwei Neuzugänge zum Portfolio und einen Abgang vollzogen. Auch bei den bestehenden Beteiligungen seien weitere Investitionen getätigt worden.Das Unternehmen liege nach dem ersten Quartal zahlentechnisch auf Kurs und auch das Portfolio habe sich vielversprechend weiter entwickelt. Auch wenn es bei manchen Beteiligungen vorübergehende schwächere Ergebnisse aufgrund von z.B. konjunkturellen Rahmenbedingungen gibt, welche die Ergebnisveränderung im ersten Quartal negativ ausfallen haben lassen, sehen die Analysten von SRC Research im Portfolio langfristig ein sehr hohes Potenzial, welches sich auf den Wert der Beteiligungen und somit den Nettovermögenswert positiv auswirken wird.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link