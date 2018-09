"In einigen Jahren Namen wird es Fintechs geben, die im selben Atemzug mit den großen Geldinstituten genannt werden", Dr. Frank Wüller, Co-CEO der COMPEON GmbH



Dem jüngsten Erfolg von Wirecard zum Trotz merke man seit einiger Zeit ein gewisses Abflauen des anfänglichen Fintech-Hypes. Gleichzeitig scheine sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass Fintechts nicht per se besser als Banken, aber Banken auch nicht automatisch besser als Fintechs seien - und dass oftmals überhaupt erst das Zusammenspiel beider Seiten den größten Mehrwert bringe. Immerhin sei der Trend, dass Banken ihre Kernkompetenzen geschickt durch Aufbrechen bestehender Strukturen mit Hilfe von Fintechs ausbauen würden, bereits jetzt klar erkennbar.



Freilich bedeute das nicht, dass Fintechs auch in Zukunft eher ein Nischendasein im Rahmen von Kooperationen führen würden. Stattdessen würden in den kommenden Jahren immer mehr Fintechs, so wie jetzt Wirecard, von sich Reden machen, indem sie sich weiter entwickeln und an Größe gewinnen würden - bis man sie schließlich im selben Atemzug mit den großen Geldinstituten dieses Landes nennen werde. Ironischerweise werde das dann wohl auch damit einhergehen, dass diese Fintechs Konzernstrukturen übernehmen würden und sich dann die Frage stellen müssten, wie die ursprüngliche Agilität überhaupt noch umgesetzt werden könne.



Interessant werde zudem sein, welche Rolle die großen Namen aus dem Silicon Valley in Zukunft spielen würden. Diese seien technologisch so weit voraus und hätten so viele Daten gespeichert, dass es für sie kein Problem darstelle, auf Kapitaldruck auch etablierte Märkte von einem Moment auf den anderen komplett zu durchdringen. Genauso sei die Frage, inwieweit China dann auf europäischer Ebene schon bereit sei.



"Langfristig werden nur wenige Fintechs überleben", Joachim Kaune, Gründer und Geschäftsführer der fundflow GmbH



Wahrscheinlich würden langfristig nur wenige, aber dafür sehr margenstarke Fintechs überleben würden. Diese Fintechs müssten echte Probleme für Ihre Kunden lösen. Zum Beispiel durch voll integrierte Gesamtlösungen - wenn nötig auch in Kooperation mit starken Partnern aus der Bankenwelt.



Was wiederum die traditionellen Geldhäuser betreffe, so werde die Digitalisierungswelle über kurz oder lang wohl viele Bankenflure gähnend leer fegen. Diese Entwicklung sei nicht mehr aufzuhalten und beschleunige sich mit jedem einzelnen Kunden, den ein Fintech gewinne und eine Bank verliere. (06.09.2018/ac/a/m)





