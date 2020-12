XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,751 EUR +2,32% (03.12.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,77 USD +1,64% (03.12.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Laut Medienberichten werde das Frankfurter Geldhaus nächste Woche bei seinem Investorentag am Mittwoch, dem 9. Dezember, den Ausblick für das Investmentbanking erhöhen. Im dritten Quartal habe die Deutsche Bank im Handel mit Anleihen einen Zuwachs von 47% berichtet und damit nicht nur alle Erwartungen, sondern auch den Großteil der Peers geschlagen. Die Investmentbank habe zuletzt einen Anteil von 70% am Gewinn gehabt. Eigentlich sollte es durch den 2019 eingeleiteten Umbau genau umgekehrt sein: 70% des Ergebnisses sollte aus den anderen Sparten des Finanzinstituts kommen.Die Abhängigkeit der Deutschen Bank vom Handel sei also so groß wie zuletzt 2012. Ein Problem sei das aktuell nicht, wenn der Hype im Handelsgeschäft nächstes Jahr abflauen sollte, dann sei es das aber schon. Man werde indes auch damit gerchnet, dass andere Sparten in den kommenden Jahren mehr sparen würden als erwartet. Am kommenden Mittwoch beim Investorentag sollte es dazu Neuigkeiten geben.Nachdem die Deutsche Bank-Aktie gestern weiter habe zulegen können, sei die 10-Euro-Marke nicht mehr weit. Nennenswerte Widerstände gebe es erst bei 10,37 und 10,71 Euro. Eine Unterstützung liege um 9,30 Euro. "Der Aktionär" sei weiterhin optimistisch für die Deutsche Bank-Aktie und rate noch zum Einstieg. Das Kursziel liege bei 13 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,661 EUR -0,14% (04.12.2020, 08:54)