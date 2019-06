Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,097 EUR +0,05% (18.06.2019, 11:23)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,82 USD +0,44% (17.06.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Deutschen Bank bleibe nicht mehr viel Zeit eine neue Strategie einzuleiten. Gestern sei bekannt geworden, dass das Frankfurter Geldhaus eine neue Bad Bank auflegen wolle. Nun sei durchgesickert, dass der Aktienhandel in den USA eingedampft werden solle.Nur noch Geschäfts- und hochvermögende Kunden sollten in den USA beim Aktienhandel bedient werden. Es sei auch über einen kompletten Rückzug beraten worden, so Reuters. Das sei allerdings wieder verworfen worden. Wie viele der rund 9.000 US-Mitarbeiter betroffen seien, seien noch unklar, da eine endgültige Entscheidung noch ausstehe. Bei der Präsentation der Quartalszahlen im Juli werde mit neuen Informationen gerechnet.Ob es am Ende reiche, Korrekturen im Aktienhandel in den USA vorzunehmen, bleibe abzuwarten. Zumindest wäre ein entschiedeneres Vorgehen wünschenswert. Ob das nicht alles zu spät komme, sei ebenfalls unklar, so Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2019)