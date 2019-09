XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,354 EUR +1,93% (19.09.2019, 13:33)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,371 EUR +1,25% (19.09.2019, 13:47)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,06 USD -1,59% (19.09.2019, 0:30)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.09.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank steigt bei Tagesgeld-Fintech ein - AktiennewsDer Geldriese übernimmt Anteile des Fintechs Deposit Solutions - dessen Wert steigt damit auf über eine Milliarde Euro, so die Experten von "FONDS professionell".Die Deutsche Bank steige beim Hamburger Finanztechnologie-Unternehmen Deposit Solutions ein und übernehme knapp fünf Prozent der Anteile, wie es in einer Presseaussendung heiße. Das Frankfurter Geldhaus habe sich demnach einen Anteil von 4,9 Prozent an der Firma gesichert, die unter anderem die Zinsplattformen Savedo und Zinspilot betreibe. "Das ist für uns eine Finanzbeteiligung, es geht nicht um strategischen Einfluss", zitiere das Handelsblatt Markus Pertlwieser, Digitalchef der Privatkundensparte der Deutschen Bank. Der DAX-Konzern seinerseits betreibe auf Basis der Deposit-Solutions-Technologie sein Angebot namens Zinsmarkt, über welches Sparer an andere Institute vermittelt würden.Für die Deutsche Bank sei es bislang eines der größten Fintech-Investments. Deposit Solutions seinerseits sei nach dem Abschluss der jüngsten Finanzierungsrunde mehr als eine Milliarde Euro wert, berichte das "Handelsblatt" weiter mit Verweis auf eine Pflichtmitteilung der Beteiligungsfirma Finlab, die ebenfalls an Deposit Solutions beteiligt sei. Damit wäre das Fintech neben der Smartphonebank N26 das zweite junge Technologie-Unternehmen hierzulande, das mehr als eine Milliarde Euro wert sei.Kaufpreis nicht komplett in barBörsenplätze Deutsche Bank-Aktie: