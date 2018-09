Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.

Ein weiteres Desaster für den Frankfurter Finanzkonzern. Die Tochtergesellschaft DWS Group müsse nach dem holprigen Börsenstart im März einen heftigen Verlust melden. Der mehrfach ausgezeichnete Star-Fondsmanager Tim Albrecht verlasse DWS und wechsele zur Hamburger Berenberg Bank. Für die Deutsche Bank scheine unterdessen keine Besserung in Sicht.

Die Deutsche Bank werde Ende September aus dem EURO STOXX 50 fliegen. Durch den Rauswurf könnten weitere Kursverluste für die Deutsche Bank-Aktie drohen, denn die 33 Indexfonds, die den EURO STOXX 50 nachbilden würden, müssten die Papiere des Frankfurter Geldhauses nun verkaufen.

"Der Aktionär" rate Anlegern dazu, bei der Deutsche Bank-Aktie weiterhin an der Seitenlinie zu verharren, so Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2018)