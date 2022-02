Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,422 EUR +0,12% (11.02.2022, 10:04)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,464 EUR +0,01% (1.02.2022, 09:51)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,50 USD +0,67% (10.02.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Inflationsrate in den USA nehme immer rasanter zu, im Januar sei sie auf 7,5% gestiegen. Die bereits nach oben geschraubten Markterwartungen - was die Stärke und Häufigkeit der Leitzinserhöhungen angehe - seien damit Makulatur. Das habe auch Folgen für die Eurozone. Gewinner dürfte es dabei nur wenige geben, außer dem Comeback-Sektor des Jahres.Eine aggressive Zinswende dürfte an den Märkten für stärkeren Abgabedruck sorgen. Profiteure seien hingegen traditionell noch Finanztitel. Auch in der Eurozone habe die Branche seit Jahreswechsel eine Rally aufs Parkett gelegt. Zwar habe die EZB noch keine Zinserhöhungen angekündigt. Aber durch die FED-Politik werde sie in den kommenden Monaten immer mehr unter Druck geraten. Gut für die Deutsche Bank, denn die würde kräftig bei steigenden Zinsen verdienen. Ein Prozent höhere Leitzinsen würden in zwölf Monaten bereits 400 Mio. Euro mehr Erträge in die Kasse spülen. CEO Christian Sewing glaube nun auch selbst an eine Zinswende in der Eurozone.Zuletzt habe die Deutsche Bank-Aktie nur die Richtung gen Norden gekannt. Langsam wäre es Zeit für eine Korrektur, um das starke Plus zu verarbeiten. Mutige könnten das dann zum Einstieg nutzen. Denn das laufende Jahr spreche klar für weiter steigende Kurse bei dem Titel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: