Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,044 EUR +0,85% (17.12.2020, 09:31)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,068 EUR +1,09% (17.12.2020, 09:16)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,95 USD +0,92% (16.12.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Postbank gehöre mittlerweile fest zur Deutschen Bank, auch wenn vor rund fünf Jahren wieder eine Trennung im Raum gestanden habe. Der Erwerb der Anteile vor über zehn Jahren sei allerdings seit Längerem ein Fall für die Justiz. Nun zeichne sich ab, dass die Deutsche Bank in einem großen Rechtsstreit glimpflich davonkomme.In dem 700 Millionen Euro schweren Streit um die Postbank-Übernahme hätten Kleinaktionäre nun eine Niederlage einstecken müssen. Das Oberlandesgericht Köln habe am Mittwoch zwei Klagen gegen die Deutsche Bank abgewiesen. Es gebe keine belastbaren Anhaltspunkte für geheime Absprachen oder Vertragsinhalte, denen zufolge die Deutsche Bank schon früher als bisher bekannt die Kontrolle gehabt hätte bei der Postbank, habe der Vorsitzende Richter Christoph Wurm in seiner Urteilsbegründung gesagt. Die Deutsche Bank sei 2008 bei der Postbank eingestiegen, 2015 habe ihr das Geldhaus komplett gehört.Knackpunkt in dem schon 2011 begonnenen Gerichtsstreit sei die Frage gewesen, wann die Frankfurter das Sagen bei der Postbank gehabt hätten und nicht mehr der frühere Eigentümer Deutsche Post. 2008 habe die Deutsche Bank 29,75 Prozent der Postbank gekauft - und sei damit knapp unterhalb der 30-Prozent-Schwelle geblieben, bei der sie den übrigen Aktionären ein Angebot zum Kauf ihrer Anteilsscheine hätte machen müssen. Das Angebot sei erst 2010 erfolgt, als die Deutsche Bank ihren Anteil aufgestockt habe - dann aber sei der Aktienwert wegen der Finanzkrise im Keller gewesen, die Postbank-Anteilsscheine hätten massiv an Wert verloren.Die Behauptungen der Kläger, es habe geheime Absprachen zwischen Käufer und Verkäufer gegeben, um Postbank-Aktionäre zu schädigen, sei nicht belegt worden. "Nichts hat irgendeinen belastbaren Anhaltspunkt für solche Absprachen ergeben", habe der Vorsitzende Richter gesagt. In dem Verfahren sei unter anderem Post-Chef Frank Appel als Zeuge aufgetreten, seine Aussage habe die Vorwürfe der Kläger ebenso wenig stützen können wie die Auftritte anderer Zeugen.Die Aktie nehme wieder Kurs auf die Marke von neun Euro, die heute fallen könnte. Zweistellige Kurse seien dieses Jahr wohl nicht mehr realistisch, Anleger die der Empfehlung Mitte Oktober gefolgt seien, könnten sich immerhin über rund 15 Prozent Performance freuen.Ein Einstieg drängt sich im alten Jahr nicht mehr auf, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2020)Mit Material von dpa-AFX