Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,798 EUR +0,15% (14.10.2020, 11:19)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,779 EUR +0,63% (14.10.2020, 11:34)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,11 USD -2,46% (13.10.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.10.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank kann Geldwäsche-Verfahren ad acta legen - AktiennewsDie Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ist in viele juristische Verfahren verwickelt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Geldwäscheskandal bei der Danske Bank seien nun gegen eine Zahlung von 13,5 Millionen Euro eingestellt worden.Die Staatsanwaltschaft Frankfurt habe die Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Deutschen Bank im Zusammenhang mit dem Geldwäscheskandal bei der Danske Bank mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Der zwischenzeitlich erhobene Vorwurf der Beihilfe zur Geldwäsche sei damit ausgeräumt, wie das Kreditinstitut mitteile. Allerdings habe die immer noch größte Bank Deutschlands eine Geldbuße über 13,5 Millionen Euro wegen nicht rechtzeitig abgegebener Geldwäscheverdachtsmeldungen akzeptiert."Damit haben wir die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt jetzt geschlossen. Mit dem Verfahrensabschluss ist klar, dass es keine strafrechtlichen Verfehlungen seitens der Deutschen Bank oder ihrer Mitarbeiter gab. Wir haben von Anfang an vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft kooperiert", sage Stefan Simon, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bank.Hintergrund der Ermittlungen und der Zahlungen seien die Tätigkeit des Frankfurter Hauses als Dienstleister für die Danske Bank, die in einen der größten Geldwäscheskandale Europas verwickelt sei, wie die Nachrichtenagentur Reuters melde. So seien über Filialen der größten dänischen Bank in Estland zwischen 2007 bis 2015 verdächtige Zahlungen in einem Volumen von 200 Milliarden Euro abgewickelt worden. Die Deutsche Bank habe selbst 1,1 Millionen Transaktionen als verdächtig gemeldet.In der Vergangenheit seien mehrfach Probleme der Bank bei der Geldwäschebekämpfung bekannt geworden. So habe die deutsche Finanzaufsicht Bafin dem Haus aufgetragen, bis Sommer 2019 rund 20.000 Akten von besonders riskanten Kunden im Investmentbanking zu aktualisieren. Bis Mitte 2020 müsse sie weitere 40.000 Akten prüfen. Für nochmals 90.000 Kunden habe sie bis Sommer 2021 Zeit. Zudem habe die Behörde Ende 2018 einen Sonderbeauftragten in die Bank geschickt. Dieser solle darüber wachen, dass das größte deutsche Finanzinstitut "interne Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung" umsetzt sowie "Allgemeine Sorgfaltspflichten" einhalte.