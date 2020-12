Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,004 EUR -1,65% (29.12.2020, 16:30)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,004 EUR -2,32% (29.12.2020, 16:15)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,03 USD -1,43% (29.12.2020, 16:15)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Ein Zwischenerfolg für die Deutsche Bank: Im Streit um die Entlastung von Konzernchef Christian Sewing, Aufsichtsratschef Paul Achleitner und weiterer Vorstände durch die Hauptversammlung 2019 habe das Geldhaus mit seiner Berufung Erfolg gehabt, wie Reuters berichte. Die Aktie des Branchenprimus gehöre trotz der durchaus positiven Nachricht heute zu den größten Verlierern im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900).Die Beschlüsse der Hauptversammlung zur Entlastung der Manager seien nicht anfechtbar, habe das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) am Dienstag erklärt und damit eine Entscheidung des Landgerichts Frankfurt aufgehoben. Das Urteil sei nicht rechtskräftig. Die Kläger könnten die Zulassung der Revision vor dem Bundesgerichtshof (BGH) beantragen.Bei der Hauptversammlung im Mai 2019 hätten die Aktionäre Sewing, Achleitner & Co heftig kritisiert und ihnen einen Denkzettel verpasst, die Manager letztlich aber dennoch entlastet. Dagegen habe die Riebeck-Brauerei, hinter der der Deutsche-Bank-Aktionär Karl-Walter Freitag stehe, geklagt und vor dem Landgericht Frankfurt erstinstanzlich Erfolg gehabt: Die Entlastung der Manager sei gekippt worden. Hintergrund der Klage sei insbesondere gewesen, dass die Fragen der Aktionäre auf der Hauptversammlung unzureichend beantwortet worden seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: