XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,436 EUR +2,81% (26.06.2019, 15:52)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,447 EUR +3,07% (26.06.2019, 16:06)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,32 USD +2,81% (26.06.2019, 15:53)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Nicola Hahn vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der DAX-Titel verspüre weiter Rückenwind und kratze an ihrem Juni-Hoch bei 6,49 Euro. Umbaupläne würden zunehmend konkreter. Das gebe dem Kurs derzeit Schwung, sodass die Deutsche Bank-Aktie am heutigen Handelstag mehr als drei Prozent zulege. Erwägungen über die Gründung einer milliardenschweren Bad Bank hätten zuletzt für Schlagzeilen gesorgt.Mit großer Besorgnis habe man seitens der FED auf die geplante Auslagerung von rund 50 Milliarden Euro an Assets in eine Bad Bank reagiert. Hinzugekommen sei eine Meldung der "Financial Times", die berichtet habe, dass die Bank enorme Verluste im US-Kreditgeschäft erlitten habe. Zwei große Firmenkredite hätten laut der Zeitung nur mit großen Abschlägen bei Investoren platziert werden können.Eine positive Nachricht habe die Bank Ende letzter Woche ereilt, als die FED gemeldet habe, dass die US-Tochter der Deutschen Bank den ersten Teil des jährlichen Bankenstresstests erfolgreich bestanden habe. Noch im letzten Jahr sei man hier durchgefallen. Die Ergebnisse der zweiten Runde würden am 27. Juni erwartet.Langfristanleger sollten die Deutsche Bank-Aktie daher weiter meiden, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: