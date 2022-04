Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Goldman Sachs habe die Deutsche-Bank-Aktie neu in die Bewertung aufgenommen und gleich ein Kursziel von 18,70 Euro ausgerufen. Im Gegensatz zum Konsens sei das viel, allerdings habe die Aktie in den letzten Wochen wieder einiges an Boden gut machen können. "Der Aktionär" erkläre, warum sich Mutige die Papiere genauer ansehen sollten.Die russische Invasion in der Ukraine habe in den ersten Wochen vor allem Banktitel abstürzen lassen. Ähnlich wie am Gesamtmarkt sei es daher klar, dass auch dort die KGVs gesunken seien. Die für 2022 erwartete Bewertung der Deutschen Bank liege mit 7,7 nun allerdings wieder unter dem Schnitt der Peers in der Eurozone von 8,5. Damit sei die Aktie günstig zu haben. Blicke man auf die letzten zehn Jahre bei der Deutschen Bank selbst, liege das nun geschätzte KGV ohnehin deutlich unter dem historischen Schnitt von 19.In den Fokus gerate nun auch langsam wieder das Zahlenwerk, denn das erste Quartal sei gestern abgeschlossen worden. Zwar präsentiere der Konzern erst am 27. April seine Zahlen, aber das Interesse der Analysten und der Börse im Hinblick darauf wachse nun stetig. Für den Zeitraum Januar bis März erwarte der Konsens einen Vorsteuergewinn von 1,69 Milliarden Euro. Vor einem Jahr seien es 1,58 Milliarden Euro gewesen.Fabian Strebin von "Der Aktionär" rät auf dem aktuellen Niveau zum Kauf der Aktie und hat ein Kursziel von 15,50 Euro ausgegeben. Ein Stopp sollte bei 8,10 Euro platziert werden. (Analys e vom 01.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: