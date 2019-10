Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Wie an dieser Stelle häufig besprochen, habe die Deutsche Bank im Sommer einen tiefgreifenden Konzernumbau eingeleitet. Dabei sollten weltweit 18.000 Stellen wegfallen und die Investmentbank deutlich schrumpfen. Nun habe das Geldhaus Zahlen veröffentlicht, wie sich die einzelnen Sparten im ersten Halbjahr unter Berücksichtigung der neuen Struktur entwickelt hätten.Dabei sei so bilanziert worden, als ob die neue Struktur bereits zu Jahresbeginn bestanden hätte. Damit möchte die Deutsche Bank die Transparenz erhöhen und die Werte mit den kommenden Quartalszahlen vergleichbar machen. Das Ergebnis sei jedoch niederschmetternd.Das Firmenkundengeschäft sei einer von zwei Teilbereiche, der im ersten Halbjahr seine Erträge hätte steigern können - und zwar um zehn Prozent. Damit sei die Gesamtsparte Unternehmerbank gestützt worden. Denn die ebenfalls dort angesiedelten Bereich Zahlungsverkehr und Handelsfinanzierung hätten vier Prozent Umsatz verloren.In der Unternehmerbank sei die Transaktionsbank - Zahlungsverkehr und Handelsfinanzierung - mit dem Mittelstandsgeschäft aus dem Privatkundenbereich zusammengelegt worden. Alleine sei die Sparte um sechs Prozent geschrumpft. Im Asset Management mit der Tochter DWS sei ein Miniwachstum von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr gelungen.Für Anleger gibt es bessere Alternativen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link