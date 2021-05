Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank sei weiter im Aufwind. So solle es nach Aussagen von Konzern-Chef Christian Sewing auch im zweiten Quartal gut laufen. Der Geschäftsverlauf bestärke den Vorstand, 2021 Erträge "auf dem hohen Niveau des vergangenen Jahres zu erreichen", so Sewings Worte in seiner Rede zur Online-Hauptversammlung am 27. Mai, die am Mittwoch vorab veröffentlicht worden sei.Die Zuversicht sei auch dadurch begründet, da die Bank "für die zweite Jahreshälfte einen kräftigen Wirtschaftsaufschwung" erwarte, "sobald sich das Leben dank höherer Impfquoten wieder normalisiert", führe der Deutsche-Bank-Boss aus.In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres habe die Deutsche Bank so gut abgeschnitten wie seit sieben Jahren nicht und damit den Grundstein für den angestrebten Gewinn im Gesamtjahr gelegt. Der Vorstand ernte die Früchte eines radikalen Konzernumbaus. "Nach drei Jahren sind wir noch nicht am Ziel - aber wir sind sehr weit vorangekommen", habe Sewing bilanziert. "Wir haben noch Baustellen - wir haben aber auch viele Baustellen bereits schließen können."Aufsichtsratschef Paul Achleitner habe in seinem ebenfalls vorab veröffentlichten Redetext zu dem Aktionärstreffen befunden: "Die Stabilität unserer Bank steht nicht mehr in Frage, viele, wenn auch nicht alle Probleme vergangener Jahre sind abgearbeitet." Die Deutsche Bank habe auf einen Pfad zu "nachhaltiger Profitabilität" zurückgefunden. "Auch wenn der Aktienkurs noch nicht da ist, wo wir ihn uns wünschen, so zeigt er doch in die richtige Richtung - sowohl in absoluten Zahlen als auch im Branchenvergleich", so Achleitner.Die Aktie gewinne am Mittwoch gegen den Markt-Trend rund ein halbes Prozent und notiere bei 11,82 Euro.Auch "Der Aktionär" sei für die Deutsche Bank weiter optimistisch gestimmt. So seien die (konjunkturellen) Aussichten für die Großbank positiv, überdies seien Sentiment und Momentum derzeit ganz klar auf der Seite der Aktie. Überwinde das Papier die charttechnisch wichtige Hürde bei 12 Euro, seien weitere Kurssteigerungen absehbar.Investierte Anleger geben daher kein Stück aus der Hand, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.05.2021)Mit Material von dpa-AFX