XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,629 EUR +0,78% (16.01.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,659 EUR +1,46% (16.01.2020, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,54 USD +1,55% (16.01.2020, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Kurs der Deutsche-Bank-Aktie suggiere so etwas wie eine Stabilisierung. Seit einigen Wochen bewege er sich relativ konstant gen Norden. Trotz dieser positiven Tendenz zeige sich Bankchef Christian Sewing eher zurückhaltend. Beim Hauptstadtempfang des Frankfurter Finanzinstituts in Berlin habe er dennoch warme Worte für die Gäste und Aktionäre gefunden. Er sehe seinen Konzern beim Umbau auf einem guten Weg, auch wenn der Aktienkurs noch lange nicht dort sei, wo man ihn sich wünsche.Sewing habe Anfang Juli eine grundlegende Neuausrichtung der Deutschen Bank auf den Weg gebracht. Das Investmentbanking, das dem Frankfurter Geldhaus milliardenschwere Strafen eingebrockt habe, werde kräftig gestutzt. Kern der neu ausgerichteten Deutschen Bank solle eine Unternehmensbank werden, die sich um Mittelständler, Familienunternehmen und multinationale Konzerne kümmere.Die Deutsche-Bank-Aktie bleibe selbst langfristig nichts für schwache Nerven, trotz offenkundig erster Erfolg im laufenden Restrukturierungsprozess. Kurzfristig könne der Höhenflug zumindest bis zur Vorlage der 2019er-Zahlen am 30. Januar anhalten, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: