Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,383 EUR -0,07% (02.05.2022, 10:50)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,358 EUR -2,78% (02.05.2022, 10:35)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,88 USD -3,52% (29.04.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank stehe derzeit erneut unter dem Eindruck von Ermittlungen bei der Geldwäscheprävention. Die soliden Quartalszahlen vergangene Woche hätten den Markt zudem nicht überzeugt. Nun blase kurz vor der Hauptversammlung ein wichtiger Stimmrechtsberater auch noch zum Angriff.Die Deutsche Bank-Aktien könnten sich im schwachen Gesamtmarkt heute Vormittag vergleichsweise solide halten. Anleger würden mögliche neue Verstöße gegen die Geldwäscheprävention bei der Deutschen Bank nicht mehr aufschrecken. Bekannt sei ohnehin im aktuellen Fall noch nicht viel.Schwerer wirke da die Empfehlung des Stimmrechtsberaters Glass Lewis den Vorstand der Bank bei der anstehenden Hauptversammlung am 19. Mai nicht zu entlasten. Der Hauptkritikpunkt sei die Vergütung der Vorstände, die laut Glass Lewis über dem Durchschnitt anderer DAX -Konzernchefs und der europäischen Konkurrenz liege. Das berichte das "Handelsblatt".Das Grundgehalt für Vorstandschef Christian Sewing sei "exzessiv", heiße es unter anderem von dem Stimmrechtsberater. Sewing habe im 2020 ein Fixgehalt von 3,6 Millionen Euro bekommen. Zusammen mit seinem Bonus habe er sogar 8,8 Millionen Euro verdient. Nach Berechnungen von Glass Lewis habe das durchschnittliche Festgehalt von DAX-Chefs letztes Jahr bei rund 1,4 Millionen Euro gelegen. Vorstandschefs europäischer Banken hätten demnach im Durchschnitt ein Grundgehalt von 1,6 Millionen Euro erhalten.Deutsche Aktiengesellschaften seien seit letztem Jahr dazu verpflichtet, die Aktionäre mindestens alle vier Jahre über das Vergütungssystem für Vorstände abstimmen zu lassen. Außerdem dürften die Aktionäre nach jeder wesentlichen Änderung der Vergütungspraxis abstimmen. Das Ergebnis dieser Abstimmung sei zwar nicht verbindlich. Allerdings seien Unternehmen im Falle einer Ablehnung laut Aktiengesetz dazu verpflichtet, spätestens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem zur Abstimmung zur stellen.Kritik an hohen Bonuszahlungen bei der Deutschen Bank gebe es schon seit Jahren. Nun würden auch die Vorstände selbst in den Fokus rücken. Ob es die Sanierungsleistung des Managements bei der Deutschen Bank wert sei, dass die Führungskräfte mehr verdienen würden als bei der Konkurrenz, sei fraglich.Eine Debatte über das Vergütungsmodell und mögliche Korrekturen könne nur positiv für Aktionäre sein. In einem Umfeld steigender Zinsen - die EZB könnte schon in wenigen Monaten an der Zinsschraube drehen - seien Banktitel tendenziell auf der Gewinnerseite. Unklar sei allerdings, ob die aktuellen Ermittlungen weitere Kreise ziehen würden.Investierte bleiben dabei und achten auf den Stopp bei 8,10 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 02.05.2022)