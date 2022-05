Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Umfeld für Aktien aus dem Finanzsektor habe sich weiter eingetrübt. Ein Schlaglicht auf die Risiken, denen Institute gegenüberstünden, hätten die Zahlen der ING Group am letzten Freitag geworfen.Viele Finanzhäuser hätten im Zuge des Ukraine-Krieges ihre Rückstellungen für potenziell ausfallgefährdete Kredite nach oben fahren müssen. Das belaste teilweise deutlich die Ergebnisse im ersten Quartal. Besonders hart habe es am vergangenen Freitag die ING Group getroffen. Am Ende des Tages sei die Aktie mehr als 7% leichter aus dem Handel gegangen. Der Überschuss des niederländischen Finanzkonzerns sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 57% auf 429 Mio. Euro eingebrochen. Damit habe die ING Group die Erwartungen verfehlt. Grund für den geringeren Überschuss sei die deutlich erhöhte Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle bei russischen Unternehmenskunden gewesen. Dies habe das Ergebnis mit 834 Mio. Euro belastet. Insgesamt habe die Risikovorsorge im ersten Quartal fast 1 Mrd. Euro betragen.Auch die Deutsche Bank habe die Rückstellungen im abgelaufenen Quartal nach oben korrigieren müssen. Im Gegensatz zur Peergroup sei die Aktie jedoch aktuell mit einem KGV von nur 6 bewertet. Das sei historisch günstig - der Schnitt der Konkurrenz in Europa liege zudem bei 8 - sei zum Teil aber auch auf den Kursrückgang der letzten Monate zurückzuführen.(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: