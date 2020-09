Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.In der europäischen Bankenbranche deute sich seit Längerem eine Übernahmewelle an. Die UBS wolle dabei offenbar ganz vorne mitmischen und solle einen Blick einige prominente Rivalen geworfen haben - darunter auch die Deutsche Bank und die Commerzbank. UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber plane verschiedenen Medienberichten zufolge die Übernahme einer großen europäischen Bank. Gemäß Recherchen der Schweizer "Sonntagszeitung" würden zu Webers potenziellen Fusionszielen die Deutsche Bank und die Barclays gehören.Auch Bloomberg habe unter Berufung auf mit der Sache vertrauten Personen geschrieben, Weber habe eine Wunschliste erstellt mit potenziellen Partnern für einen möglichen Deal - darunter die Deutsche Bank, BNP Paribas sowie die Credit Suisse. Dabei gehöre eine Transkation mit der Deutschen Bank zu den beliebtesten Szenarien, habe eine Person gesagt.Die UBS stehe möglicherweise zwar nicht kurz vor einem Deal, signalisiere aber die Absicht, eine aktive Rolle bei der Konsolidierung europäischer Banken zu spielen, um sich gegen US-Wettbewerber zu behaupten, hieß es im Bericht weiter. Und: Die Bank führe regelmäßig Gedankenspiele über künftige strategische Optionen durch.Die Konsolidierung der europäischen Bankenbranche scheine überfällig, doch speziell Fusionen und Übernahmen über Ländergrenzen hinweg würden bislang als regulatorisch schwierig gelten. Bis hier Fakten geschaffen würden, dürfte noch einige Zeit vergehen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.(Mit Material von dpa-AFX)