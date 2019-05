Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe sich eine neue Kultur verordnen wollen. Es sollte Schluss sein mit den Skandalen, Rechtsstreitigkeiten und dubiosen Geschäften. Das habe der Konzern im letzten Jahr nicht ganz geschafft. Unmut gebe es auch bei der Bezahlung der Mitarbeiter.Aufsichtsratschef Paul Achleitner verdiene 858.000 Euro und damit so viel wie kein zweiter Chefkontrolleur im DAX. Doch das sei nur die Spitze des Eisberges. Keine andere europäische Bank beschäftige so viele Einkommensmillionäre wie die Deutsche. Insgesamt würden 643 Mitarbeiter mindestens eine Millionen Euro Brutto verdienen.Zwar sei die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent zurückgegangen. Aber es seien immer noch deutlich mehr als bei der Nummer 2, der Barclays Bank mit 542. Dabei arbeite bei der Deutschen Bank der Großteil der gutbezahlten Mitarbeiter in der Investmentbank. Der Konzern rechtfertige das so: "Wir sind eine global arbeitende Bank. Wir müssen beispielsweise gegenüber den großen amerikanischen Investmentbanken attraktiv sein."Überdurchschnittlich produktiv scheinen die teuren Mitarbeiter aber nicht zu sein, denn zuletzt habe der Konzern im Investmentbanking einen Verlust eingefahren. Die Stimmen würden immer lauter, die einen Rückzug aus den USA und dem Handel von Anleihen und Aktien fordern würden.Solange keine klare Strategie steht und die Ertragslage der Bank dürftig bleibt, ist die Aktie keine Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link