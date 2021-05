Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Gestern sei die diesjährige Hauptversammlung der Deutschen Bank zu Ende gegangen. Neben alljährlicher Kritik an Bonuszahlungen für Mitarbeiter seien jedoch mehrere Aussagen des Vorstandes positiv aufgefallen. Zudem habe es neue Details zu dem ins Wanken geratenen Kostenziel des Finanzinstitutes gegeben. Außerdem habe es sogar Lob von Aktionärsschützern für den Vorstand gegeben. Der sei optimistisch für die Gesamtentwicklung gestimmt.Durch die Pleite der Greensill Bank steige für alle Mitgliedsunternehmen der privaten Einlagensicherung der Beitrag. So auch für die Deutsche Bank, deren Kostenziel im laufenden Jahr dadurch in Gefahr sein könnte. Das würde den noch bis 2022 laufenden Umbau empfindlich treffen. Der Vorstand habe aber nun vorsichtig Entwarnung gegeben. Finanzvorstand James von Moltke habe auf der Hauptversammlung aber auch von Belastungen durch eine höhere Bankenabgabe für das Geldhaus gesprochen.Die Beiträge der Bank zur gesetzlichen Einlagensicherung im laufenden Jahr dürften sich um 70 Millionen Euro sowie in den Jahren bis 2024 um jeweils 60 Millionen Euro erhöhen. Die zusätzlichen Belastungen im Zuge der freiwilligen Einlagensicherung könnten noch nicht beziffert werden, zumal der Bundesverband deutscher Banken eine Reform angekündigt habe. Der Finanzvorstand habe sich aber optimistisch gezeigt, dass die Bank den Mehraufwand kompensieren könne, und das Ziel eines bereinigten Kostenniveaus von 16,7 Milliarden Euro für Ende nächsten Jahres bestätigt. Weitere Einsparungen könnte es laut von Moltke zum Beispiels durch eine engere Verzahnung der Infrastruktur in der Unternehmens- sowie in der Investmentbank geben.Hilfreich sollten dabei die durch die anziehende Konjunktur sinkenden Risikokosten sein. Von Moltke prognostiziere, dass diese 2021 von 41 auf 25 Basispunkte des durchschnittlichen Kreditvolumens fallen und 2022 dort verharren würden. Außerdem habe CEO Christian Sewing nochmals die Nachhaltigkeit der Erträge bekräftigt und dabei auch auf Gewinne von Marktanteilen und unter anderem auf eine Erholung des Marktes für Leveraged Loans verwiesen. Die Erträge wolle das Institut 2021 halten.Die Stimmung für die Aktie bleibe auch nach der Hauptversammlung positiv, zumal die Chancen steigen würden, dass es kommendes Jahr tatsächlich seit Längerem wieder eine Dividende geben könnte. Das Kostenmanagement dürfte trotz Gegenwind liefern und die Aussagen des Vorstandes zum Gewinn von Marktanteilen stimme für das operative Geschäft positiv.Die Aufwärtsbewegung der Aktie dürfte noch nicht vorbei sein, Interessierte greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link