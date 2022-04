Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.04.2022/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Statistenrolle während Porsche-IPOs? AktiennewsDer Börsengang des Sportwagenherstellers Porsche könnte eines der größten deutschen IPOs aller Zeiten werden; die führende deutsche Bank muss sich allerdings mit einer Statistenrolle abfinden, so die Experten von "FONDS professionell" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Die Konzernmutter Volkswagen (WV) ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) lege das Porsche-IPO in die Hände eines reinen Wall Street-Teams - und düpiere damit den Platzhirsch Deutsche Bank, aber auch alle anderen europäischen Geldhäuser, berichte die Nachrichtenagentur "Bloomberg" unter Berufung auf Insider. Der geplante Aktienverkauf könnte Porsche mit bis zu 90 Milliarden Euro bewerten.VWs Entscheidung für Goldman Sachs Bank of America , J.P. Morgan und Citigroup als globale Koordinatoren zeige einmal mehr, wie sehr die Wall Street die europäischen Märkte im Griff habe. Nach von Bloomberg zusammengetragenen Daten hätten US-Banken in den letzten beiden Jahren die ersten fünf Plätze bei Aktienemissionen in der Region Europa, Naher Osten und Afrika belegt.Das Fehlen der Deutschen Bank, lange Zeit eine feste Größe bei börsenwilligen Unternehmen der Deutschland AG, überrasche sowohl die Berater, die sich die begehrten Mandate hätten sichern können, als auch die erfolglosen Mitbewerber, heiße es. Vorstandschef Christian Sewing habe im Zuge der Bewerbung sein Gewicht persönlich in die Waagschale geworfen und sich mit einer Videobotschaft an VW gewendet, heiße es. Bei den großen Investmentbanken sei ein solches Engagement der Chefetage nicht ungewöhnlich und auch Sewing sei dafür bekannt, dass er seine Top-Banker persönlich unterstütze, wenn es um Großmandate gehe.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: