XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,571 EUR -0,15% (05.04.2019, 12:33)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,563 EUR -0,49% (05.04.2019, 12:41)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,50 USD -1,05% (04.04.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor wenigen Wochen hätten Deutsche Bank und Commerzbank offiziell Fusionsgespräche aufgenommen. Am Wochenende könnte bereits die Entscheidung fallen, wie es weitergehe. Denn die Commerzbank solle laut Insidern dieses Wochenende entscheiden, ob weiterverhandelt werden solle oder nicht. Ein Wörtchen mitzureden habe allerdings auch die EZB.Seit Ende 2014 habe die EZB die Aufsicht über Großbanken in der Eurozone übernommen. Fusionen müssten von ihr genehmigt werden. Laut "Reuters" würde die Notenbank einen Zusammenschluss wohl nur gestatten, wenn die beiden Banken ihre Kapitalpuffer aufpolstern würden. Die Deutsche Bank habe eine harte Kernkapitalquote von 13,6% und liege damit über dem EU-Durchschnitt von 13,4. Die Commerzbank komme hingegen nur auf 12,9%. Abschreibungsbedarf dürfte sich bei der Commerzbank durch die Marktbewertung der italienischen Staatsanleihen ergeben. Bei der Deutschen Bank deute das niedrige Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,25 auf Korrekturbedarf in der Bilanz hin.Die Situation rund um die Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank bleibe spannend. Bereits dieses Wochenende könnte eine erste Vorentscheidung fallen. Von den Verhandlungen habe bisher jedoch nur die Commerzbank-Aktie profitiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: