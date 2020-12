Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,496 EUR +0,11% (02.12.2020, 08:43)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,545 EUR (01.12.2020)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,45 USD (01.12.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Jahr 2020 neige sich dem Ende zu, die Corona-Pandemie habe die Welt hart getroffen. Auch für die Deutsche Bank hätten sich einige Probleme ergeben können, denn seit Sommer 2019 laufe der größte Umbau der letzten Jahrzehnte. Doch bisher sei es dem Management gelungen, den Sanierungskurs konsequent fortzusetzen. Gestern habe es weitere Details gegeben.So sollten 350 Stellen in der Postbank gestrichen werden, vor allem in den Zentralen des Privatkundengeschäfts in Bonn und Frankfurt. Das entspreche rund jeder dritten Stelle. Ein Unternehmenssprecher habe gegenüber der "Deutschen Presse Agentur" mitgeteilt: "Der größte Teil des Stellenabbaus soll im kommenden Jahr erfolgen und bis 2022 abgeschlossen sein."Zudem gebe es auch bei den Filialen Anpassungen. Gegenüber der "Welt" habe Deutsche Bank-Vizechef Karl von Rohr gesagt, dass etwa weitere 100 Filialen des Finanzinstituts geschlossen werden sollten. "Darüber hinaus wollen wir in den kommenden beiden Jahren jeweils etwa 50 Postbank-Standorte aufgeben." Insgesamt schrumpfe das Filialnetz in Deutschland bis Ende 2022 also um weitere 200 Zweigstellen. Eine Zusammenlegung von Deutsche Bank und Postbank-Filialen schließe von Rohr dagegen aus. "Wir halten an unserer Zwei-Marken-Strategie fest, denn wir haben eine sehr differenzierte Markenpositionierung."Neueinsteiger können auf den Bruch dieser Marke setzen, alle anderen bleiben dabei und beachten den neuen Stopp bei 6,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: