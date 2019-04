Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.

Eine mögliche Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank bleibe das beherrschende Thema in der deutschen Finanzbranche. Obwohl eigentlich hinter verschlossenen Türen sondiert werde, würden immer wieder Details aus den Verhandlungen nach außen dringen. Das fache die Spekulationen rund um das umstrittene Megaprojekt zusätzlich an.

Bezüglich der Gerüchte über einen weiteren Rückzug der Deutschen Bank aus den USA habe sich das dortige Top-Management mittlerweile zu Wort gemeldet. Man versichere, dass das US-Geschäft nicht Teil der Diskussionen mit der Commerzbank sei, würden Mark Fedorcik, Vizechef der Investmentbank, und Tom Patrick, der das Amerika-Geschäft leite, in einem Memo an die Mitarbeiter schreiben, aus dem Bloomberg zitiere. Die Bank und das Management in Frankfurt hätten sich klar zum Geschäft in den USA bekannt.

Nach Gewinnen in der Vorwoche gehe es für die Deutsche Bank-Aktie am Montag zunächst wieder bergab. Dabei sorge in erster Linie die nahende Entscheidung über eine Fortsetzung der Fusionsgespräche für steigende Spannung. Diese solle noch vor Ostern fallen, einige Beobachter würden sogar schon in den nächsten Tagen mit einer Vorentscheidung rechnen, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2019)