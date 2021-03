Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.03.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät weiterhin zum Verkauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Im Geschäftsjahr 2020 sei Deutsche Bank erstmals seit 2014 wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Nachdem die dem Konzernumbau geschuldeten Sondereffekte nunmehr größtenteils verarbeitet seien, zeige sich die Bank zuversichtlich, dass sich der positive Trend 2021 fortsetzen werde.Deutsche Bank habe im Jahr 2020 neben dem Wegfall von Einmaleffektenaus früheren Perioden besonderes von einer regen Handelstätigkeit der Kunden im Zuge der pandemiebedingten Finanzmarktturbulenzen profitiert, welche vor allem für ein robustes Ertragswachstum im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen (+28%) gesorgt habe. Damit hätten die Rückgänge in der Unternehmens- und Privatkundenbank (-2% bzw. - 1%) mehr als ausgeglichen werden können. Im Jahr 2021 werde der Fokus weiter auf der Umsetzung der Transformationsstrategie liegen, bei der das nachhaltige Senken der Kostenbasis einen zentralen Stellenwert einnehme.Mit der konjunkturellen Erholung sollte sich auch die Stabilisierung der Erträge leichter erreichen lassen, wenngleich der Margendruck besonders in den kreditbezogenen Geschäftsfeldern aufgrund der niedrigen Zinsen hoch bleiben werde. Die staatlichen Konjunkturstimulierungsmaßnahmen und Überbrückungshilfen sollten helfen, einen drastischen Anstieg der Kreditausfälle zu vermeiden, wenngleich sich hier die eine oderandere Delle im Nachgang der Pandemie bzw. aufgrund der erhöhten Arbeitslosigkeit noch auftun könnte.Auf aktuellem Kursniveau sieht Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, allerdings schon sehr viel Konjunkturoptimismus eingepreist, weshalb er seine Empfehlung für die Deutsche Bank-Aktien auf "verkaufen" belässt. Das Kursziel von EUR 9,80 (zuvor: EUR 7,90) basiere auf einem Dividend Discount-Modell, die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 16.03.2021)7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity