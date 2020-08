Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Wer in den letzten Tagen bei der Deutschen Bank investiert geblieben sei, könne sich über Kursgewinne freuen. Auch heute ziehe das Papier wieder an, auch ein negativer Analystenkommentar der Berenberg Bank könne daran nichts ändern. Rückenwind würden zudem die Quartalszahlen der Commerzbank geben.Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für die Deutsche Bank nach Halbjahreszahlen von 4,5 auf 5 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "sell" belassen. Schwungvolle Kapitalmärkte hätten fast allen Investmentbanken im bisherigen Jahresverlauf Ertragssteigerungen ermöglicht, was auch auf das deutsche Finanzinstitut zugetroffen habe, so Analyst Eoin Mullany. Doch das dürfte nur kurzlebig sein, denn das vorgelegte Zahlenwerk impliziere Marktanteilsverluste.Ob die Deutsche Bank tatsächlich Marktanteile verloren habe, lasse sich abschließend nicht genau sagen. Es gebe auch Punkte im Zahlenwerk, die eher auf das Gegenteil hindeuten würden. Klar sei, dass die Zuwächse im Handel nicht so groß gewesen seien wie bei den US-Konkurrenten. Doch das sei auch nicht mehr der Anspruch der Bank, zumal der Rückzug aus dem globalen Aktienhandel laufe.Unterstützend würden heute die Zahlen der Commerzbank wirken. Die Aktie steige ebenfalls deutlich, nachdem die Gewinnprognosen übertroffen worden seien. Unter dem Strich habe die Bank mit 220 Millionen Euro deutlich mehr verdient als die Deutsche, die im zweiten Quartal einen kleinen Verlust eingefahren habe. Allerdings befinde sich die Deutsche Bank seit letztem Sommer in der Restrukturierung, während bei der Commerzbank noch eine neue Strategie gesucht werde.Wer die Deutsche Bank-Aktie im Depot hat, bleibt dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.08.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link