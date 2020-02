Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,814 EUR -4,80% (28.02.2020, 11:08)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,98 USD -4,97% (27.02.2020, 22:01)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Corona-Angst habe die Märkte weiterhin fest im Griff und treffe v.a. die Werte hart, die sich seit Jahresbeginn besonders gut entwickelt hätten. Im DAX gehöre dazu auch die Deutsche Bank.Nach dem schwachen Vorjahr habe die Deutsche Bank einen fulminanten Jahresstart aufs Parkett gezaubert. Seit dem Jahreswechsel sei der Kurs innerhalb weniger Wochen um rund die Hälfte auf 10,37 Euro nach oben geschossen. Mit dieser Kursentwicklung habe die Deutsche Bank-Aktie zeitweise sogar die Entwicklung des Comeback-Kandidaten Wirecard in den Schatten gestellt. Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus belaste die konjunktursensible Bankenbranche ganz besonders und habe dem Höhenflug der Deutschen Bank-Aktie ein jähes Ende gesetzt.Die Hoffnung auf eine Stabilisierung oder gar einen Rebound bei der Deutsche-Bank-Aktie habe sich bislang nicht erfüllt, stattdessen sei sie am Donnerstagnachmittag unter den Stoppkurs des "Aktionärs" bei 8,30 Euro gefallen. Investierte Anleger sollten nun die Reißleine ziehen, um die Verluste zu begrenzen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,835 EUR -5,53% (28.02.2020, 10:54)