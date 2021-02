Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,701 EUR +0,02% (05.02.2021, 11:33)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,681 EUR -0,29% (05.02.2021, 11:18)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,41 USD -1,23% (04.02.2021)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.02.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) weiterhin zu verkaufen.Die Quartalszahlen des vierten Quartals 2020 (untestiert) seien ergebnisseitig besser als erwartet ausgefallen. Die Gesamterträge hätten mit 5,45 (Vj.: 5,35; Analysten-Prognose: 3,98; Marktkonsens: 5,47) Mrd. Euro deutlich über den Analysten-Erwartungen gelegen. Dagegen seien die zinsunabhängigen Aufwendungen mit 5,03 (Vj.: 6,40; Analysten-Prognose: 4,16; Marktkonsens: 5,14) Mrd. Euro höher als erwartet ausgefallen. Auch die Kreditrisikovorsorge habe mit 251 (Vj.: 247; Analysten-Prognose: 169; Marktkonsens: 357) Mio. Euro über den Analysten-Erwartungen gelegen. Das EBT habe mit +0,18 (Vj.: -1,29; Analysten-Prognose: -0,12; Marktkonsens: -0,04) Mrd. Euro deutlich über den Erwartungen gelegen. Das Nettoergebnis habe demzufolge mit +0,15 (Vj.: -1,48; Analysten-Prognose: -0,17; Marktkonsens: -0,22) Mrd. Euro ebenfalls überzeugen können.Im Rahmen der Zahlenbekanntgabe habe die Bank ihre, im Restrukturierungsprogramm, formulierten Ziele für 2022 (Eigenkapitalrendite: 8%; Aufwendungen maximal 16,7 Mrd. Euro; 5 Mrd. Euro ausschüttungsfähiges Kapital) bestätigt. Für 2021 plane die Bank die Senkung der Aufwendungen auf 18,5 Mrd. Euro.Insgesamt sehe der Analyst deutliche operative Verbesserungen in den Segmenten der Kernbank, wobei besonders die Investmentbank habe punkten können. Jedoch zeige sich das anhaltende Problem der Niedrigzinsen nun besonders bei der sinkenden Nettozinsmarge in der Privatbank. Der Analyst erhöhe seine Prognosen für 2021 (u.a. EPS: 0,72 (alt: 0,57) Euro; DPS: 0,03 (alt: 0,00) Euro) und prognostiziere erstmalig für 2022 ein EPS von 1,56 Euro und ein DPS von 0,15 Euro. Auf Basis des modifizierten Gordon-Growth-Modells (Startjahr 2021 (alt: 2020); Prognoseanpassung) habe er ein Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie von 8,00 (alt: 7,40) Euro ermittelt. Zusammen mit der Dividendenerwartung (0,00 Euro je Aktie) ergebe sich ein negativer Gesamtertrag (zwölf Monate).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: